Недоволен питанием: Украинский мажор с COVID-19 пожаловался на врачей

Недоволен питанием: Украинский мажор с COVID-19 пожаловался на врачей

Житель Житомира, зараженный COVID-19, пожаловался на питание в украинских больницах. Ранее он отдыхал на горнолыжном курорте в Австрии.

Об этом сообщает "ТСН".

По данным СМИ, больной находится в инфекционном отделении горбольницы. Однако не все так гладко: мужчина недоволен условиями режима. В частности, он возмущен 16-градусной температурой в помещении, отсутствием полотенца и туалетной бумаги. К тому же его не радует качество ужина - суп с куском хлеба.

Однако врачи привиредливого пациента отпускать не собираются.

"Вчера ему стало плохо. Он вызвал неотложку. Состояние стабилизировалось и он сказал, что готов идти домой. Но он изолирован, а потому точно домой не пойдет", - заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Отметим, что по состоянию на четверг, 19 марта, в Украине зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам пореже выходить из дома и тщательно соблюдать правила карантина.