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"Не надо забывать!": Разумков грозно пригрозил "слугам" из-за Брагара

12:30
"Не надо забывать!": Разумков грозно пригрозил слугам из-за Брагара - фото 1
"Не надо забывать!": Разумков грозно пригрозил слугам из-за Брагара

В понедельник, 3 февраля, спикер ВРУ Дмитрий Разумков призвал "слуг народа" перестать жить в "другой реальности" и пригрозил им возможностью увольнения.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"Хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время общения с людьми.

Думаю, что многие из тех, кто сегодня работает в Верховной Раде, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в ВР – то климат становится другой какой-то, вакуум, и люди начинают жить в какой-то другой реальности, оторванные от общества, оторванные от людей и от проблем, которые есть у людей", - отметил политик и пригрозил "слугам" увольнением.

"Не надо забывать, что ситуация может быстро измениться – и с не совсем и не всегда, но удобных кресел ВР можно оказаться снова ближе к людям", - добавил Дмитрий Разумков.

Напомним, 31 января молодой "слуга народа" Евгений Брагар вляпался в скандал, посоветовав пенсионерке продать своего пса для оплаты коммуналки. В сети поднялась невиданная буря: сотни комментаторов атаковали фб-страницу нардепа и призвали его подать в отставку.

Руководство Команды Зе отреагировало на инцидент гораздо спокойнее и попросило Брагара больше не ходить на эфиры. Подробности читайте по ссылке.

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Евгений Брагар Партия Слуга народа Дмитрий Разумков Новости Украина
Украинская правда
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