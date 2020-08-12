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Борислав Береза идет в мэры Киева – заявление

13:02
Борислав Береза идет в мэры Киева – заявление - фото 1
Борислав Береза идет в мэры Киева – заявление

Экс-нардеп Борислав Береза анонсировал свое участие в выборах мэра Киева.

Тимошенко представила "своего" мэра Киева: Кто он?

Об этом политик написал в Facebook.

принял окончательное решение и иду в мэры Киева, а моя команда ЭкоПартия - в Киевсовет.
Я устал задавать себе одни и те же вопросы: Почему мой любимый город не выглядит, как Будапешт, Брюгге, Страсбург и тем более Вена? Почему в этих городах хорошие дороги, четко отлаженная инфраструктура, сохранены исторические памятники и потоки туристов? А у нас, вместо этого, только незаконная и хаотичная застройка, уничтожение зеленых зон, засорение и загазованность, плохие дороги и огромные пробки?", - сообщил Береза, ответив на свой вопрос.

"Все просто: рыба гниет с головы. Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. Цель этих горе-руководителей: за счет киевлян "решать" различные проблемы всей страны и лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. На киевлян им просто наплевать", - заявил политик.

Отметим, что…

Согласно последним соцопросам нынешний мэр Виталий Кличко уверенно лидирует в рейтинге симпатий киевлян. Ни у Борислава Березы, ни у Сергея Притулы, ни у Ирины Верещук нет никаких шансов на победу.

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