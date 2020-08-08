Тимошенко представила "своего" мэра Киева: Кто он?

Тимошенко представила "своего" мэра Киева: Кто он?

В субботу, 8 августа, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко представила своего кандидата на выборы мэра Киева.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Мы объявляем о старте избирательной кампании! Команда "Батькивщины" идет на местные выборы побеждать с лозунгом Единственная надежная команда. Делаем ставку на профессионалов: в мэры Киева от нас идет Алексей Кучеренко. По всей стране планируем выдвинуть примерно 40 тысяч кандидатов в депутаты", - заявила Юлия Тимошенко.

Алексей Кучеренко

Кто такой Алексей Кучеренко?

Алексей Кучеренко (род. 1961) – украинский политик. В 1983 г. окончил КНУ. С конца 80-х занимал административные должности в частных компаниях. В 2000 г. основал и возглавил Институт социально-экономических исследований. В 2001 г. окончил Академию государственного управления при Президенте Украины. Несколько раз избирался народным депутатом Украины.

Есть ли у него шанс победить?

Нет. Согласно последним, соцопросам нынешний мэр Виталий Кличко уверенно лидирует в рейтинге симпатий киевлян.