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Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос

12:30
Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос - фото 1
Кличко поддерживают вдвое больше киевлян, чем год назад – соцопрос

За прошедший год поддержка главы КГГА Виталия Кличко среди киевлян выросла вдвое.

Нужно несколько вещей: Притула назвал условие для борьбы с Кличко

Об этом сообщает группа "Ретйтинг".

"54% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра улучшилась. 30% не увидели никаких изменений. Лишь 15% считают, что она ухудшилась. По сравнению с концом прошлого года количество тех, кто увидел положительные изменения за время пребывания мэра Кличко в должности, возросла", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, действующий глава КГГА по прежнему возглавляет электоральные симпатии киевлян. Согласно последним соцопросам, Виталия Кличко готов поддержать 41,7% жителей столицы, Сергея Притулу - 11,6% вопросов, Ирину Верещук - 9,4%, Андрея Пальчевского - 9,0%, Алексея Гончаренко - 5,4%, Александра Попова - 4,5%, Вадима Рабиновича - 3,5%, Александра Омельченко - 3,3%, А. Ильенко - 2,6%, В. Нестора - 2,1%., не определились с выбором - 8,5%.

Отметим, что…

Скорее-всего соцопросы "Рейтинга" отображают обьективную картину и Виталий Кличко действительно вновь возглавит Киев. Подобное "попустительство" со стороны "слуг народа", с которыми глава КГГА усиленно конфликтовал в 2019 г., объясняется лишь достижением между враждующими сторонами определенного консенсуса.

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