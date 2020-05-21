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Борьба с COVID-19: США выделят дополнительную помощь Украине

11:50
Борьба с COVID-19: США выделят дополнительную помощь Украине - фото 1
Борьба с COVID-19: США выделят дополнительную помощь Украине

Соединенные Штаты Америки через Агентство по международному развитию (USAID) выделили дополнительно 1 миллион долларов на поддержку Украины в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

СOVID-19 "отвоевывает" позиции в Украине, зараженных все больше

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Полученна помощь будет использована на закупку оборудования и расходных материалов для борьбы с коронавирусом. В общей сложности американское правительство выделило Украине 15,5 миллионов долларов для противодействия COVID-19.

"За последние 20 лет Соединенные Штаты выделили Украине более 5 миллиардов долларов помощи. Уже более полувека Соединенные Штаты являются лидером глобальной безопасности в области здравоохранения и гуманитарной помощи. Мы возглавляли борьбу с лихорадкой Эбола, мы поддерживаем страны в их борьбе с ВИЧ / СПИДом, туберкулезом, малярией и другими инфекционными заболеваниями, и мы возглавим борьбу против новой коронавирусной болезни (COVID-19)", - подчеркнули в посольстве США.

Напомним, что в Украине суточное количество новых зараженных СOVID-19 увеличивается уже третий день подряд. Несмотря на столь неутешительные данные, 20 мая Кабинет министров Украины ослабил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В частности, правительство возобновило работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

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