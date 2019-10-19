Гвоздик - Бетербиев: Результат и видео боя (ВИДЕО)

Гвоздик vs Бетербиев / Результат боя вас огорчит

Утром в субботу, 19 октября, по киевскому времени украинский боксер Александр Гвоздик сошелся на ринге с одним из фаворитов полутяжелого дивизиона Артуром Бетербиевым.

Как и ожидалось, поединок не стал для украинского чемпиона в полутяжелом весе по версии WBC рядовым и проходным, поскольку обладатель титула IBF чеченец Бетербиев явно не был слабым оппонентом.

Украинец потерепел первое в своей карьере поражение - и сразу нокаутом. Дагестанец чеченского происхождения отправил 32-летнего харьковчанина в технический нокаут в 10 раунде.

Гвоздик vs Бетербиев

При этом, самое обидное, что случайным его не назвать. Бетербиев доминировал с самого начала боя и выступал в ринге агрессором. Гвоздик же лишь отбивался.

Большинство раундов остались за Бетербиевым, Гвоздик же смотрелся лучше лишь 2-3.

Уже в первом раунде Гвоздик оказался в нокдауне, позднее отмененном рефери.

Все завергилось в 10 раунде, когда украинец трижды оказался в нокдауне. После чего судья остановил поединок - технический нокаут и чистая победа Артура Бетербиева.

Таким образом, Александр Гвоздик потерял титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, котором владел с декабря прошлого года. Бетербиев же теперь - чемпион сразу по двум версиям - WBC и IBF.

Смотрите видео боя Гвоздик - Бетербиев онлайн - 19.10.2019:

Развязку боя Гвоздик - Бетербиев смотрите с 44:45