Усик досрочно вынес Уизерспуна (Видео боя)

Усик с легкостью уработал Уизерспуна

Утром в воскресенье, 13 октября, по киевскому времени бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дебютировал в супертяжелом дивизионе. Причем сделал это великолепно.

Хотя бой с опытным американцем Чаззом Уизерспуном и проходил в Чикаго на Wintrust arena, обстановка больше напоминала Усику домашнюю - поддерживавших нашего спортсмена зрителей было намного больше, чем фанатов местного бойца.

Что же касается боя, то Усик провел его абсолютно в традиционном для себя стиле. С первых раундов украинец действовал первым номером, но при этом в серьезные атаки не шел.

Разведка завершилась в четвертой трехминутке, когда Усик начал потихоньку забрасывать Уизерспуна ударами. В шестом и седьмом раундах украинец столь жестко лупил америанца, что никаких шансов на победу у него не оставалось. А поскольку Уизерспуна покинули силы, из его угла после восьмого раунда вылетело белое полотенце.

На сегодня Усик по-прежнему остается непобежденным в профессиональном боксе. Его статистика - 17 побед, 13 досрочных.

Как известно, администрация WBO назначила еще даже не дебютировавшего в новой весовой категории Александра Усика обязательным претендентом на титул. А поскольку обладателем чемпионского пояса является Энди Руис-младший, которому принадлежит еще и звание абсолютного чемпиона, украинец сможет покорить еще один дивизион всего лишь одной победой.

Правда, скорее всего, драться Усику придется не с мексиканцем, а с Энтони Джошуа, который вернет себе титулы в матч-реванше против Руиса.

Смотрите видео боя Усик - Уизерспун онлайн: