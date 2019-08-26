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Богдана в отставку?: Зеленский ошарашил заявлением

09:30
Богдана в от ставку?: Зеленский ошарашил заявлением - фото 1
Богдана в от ставку?: Зеленский ошарашил заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал с несостоявшейся отставкой главы ОП Андрея Богдана. По его словам, это был "флешмоб".

У Зеленского "потеряли" отставку Богдана - ФОТО

Об этом он заявил СМИ.

"Вообще-то каждый человек не должен держаться за свое кресло… И вообще это был наш внутренний флешмоб", - отметил президент.

И добавил следующее:

"Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей – не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу уйти в отставку, поэтому заранее пишет заявление (об отставке - прим. ред.), - я думаю, в этом ничего страшного нет".

Отметим, что вопрос отставки Андрея Богдана поднимался уже неоднократно. По этому поводу была даже подписана петиция. Президент рассмотрел просьбу граждан, однако предпочел отшутиться.

Но больше всего шума наделало слитое заявление главы ОП. Кто это сделал и зачем? Ответ узнаете здесь.

 

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Андрей Богдан Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
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