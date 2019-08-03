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Богдана в отставку: известно, кто слил "заявление"

13:30
Богдана в отставку: известно, кто слил "заявление" - фото 1
Богдана в отставку: известно, кто слил "заявление"

Намедни СМИ слили заявление об отставке главы ОП Андрея Богдана. У гаранта сперва пытались откреститься, но позже все же признали подлинность документа. Оставался лишь один вопрос: кто его отправил и зачем?

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Сам Богдан первоначально заявил о причастности спецслужб. Однако появилась и другая версия: в утечке виноват один из замов главы ОП, вероятнее всего Кирилл Тимошенко.

Тому задали вопрос, так ли это. Он не дал ответа, отослав работников СМИ к своему шефу.

"Не знаю, спрашивайте у Богдана", - сказал Тимошенко.

Богдана в отставку: известно, кто слил 'заявление' - фото 185347

Кирилл Тимошенко

Так что же это было? Вряд ли имела место вольность самого чиновника. Личное мнение автора: ОП умышленно создает вокруг себя атмосферу неразберихи и непредсказуемости. С такой атмосферой будет гораздо сложнее спрогнозировать шаги президента и действие его офиса.

А вот выиграет ли от этого окружение гаранта – другой вопрос.

Напомним, Кличко обратился в НАБУ. Названа причина.

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СМИ Андрей Богдан Офис Президента Новости Украина
ТСН
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