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Пишем по-новому: Кабмин изменил украинский язык

09:26
Кабмин изменил украинский язык - фото 1
Кабмин изменил украинский язык

В понедельник, 3 июня, в Украине начали действовать новые правила правописания.

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Об этом сообщает Минобразования.

"3 июня 2019 на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук будет обнародован финальный текст новой редакции" Украинского правописания ". С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле вещания», - говорится в сообщении учреждения.

Отметим, что по мнению наших чиновников, принятые изменения являются отличным дополнением к языковому закону, т.к. предусматривают унификацию орфографических норм языка.

Пишем по-новому: Кабмин изменил украинский язык - фото 182047

В Дополнении Кабмина к постановлению сказано, что последняя редакция правописания возвращает некоторые нормы 1928 г., возобновление которых вполне обосновано с научной точки зрения.

"Разделяя мнение о преступном характере репрессивных действий тоталитарного режима в отношении харьковского правописания и его творцов, кодификаторы не могут обойти вниманием тот факт, что язык создает его история: язык меняется и правописание должно отображать современное положение дел", - сказано в документе.

 
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украинский язык Кабмин Министерство образования Новости Украина реформы
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