Пишем по-новому: Кабмин изменил украинский язык

Кабмин изменил украинский язык

В понедельник, 3 июня, в Украине начали действовать новые правила правописания.

Об этом сообщает Минобразования.

"3 июня 2019 на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук будет обнародован финальный текст новой редакции" Украинского правописания ". С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле вещания», - говорится в сообщении учреждения.

Отметим, что по мнению наших чиновников, принятые изменения являются отличным дополнением к языковому закону, т.к. предусматривают унификацию орфографических норм языка.

В Дополнении Кабмина к постановлению сказано, что последняя редакция правописания возвращает некоторые нормы 1928 г., возобновление которых вполне обосновано с научной точки зрения.

"Разделяя мнение о преступном характере репрессивных действий тоталитарного режима в отношении харьковского правописания и его творцов, кодификаторы не могут обойти вниманием тот факт, что язык создает его история: язык меняется и правописание должно отображать современное положение дел", - сказано в документе.