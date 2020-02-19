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"Они глумятся над нами!": Боевики "ЛНР" платят тоннами мелочи за украинскую воду

19:40
"Они глумятся над нами!": Боевики "ЛНР" платят за украинскую воду тоннами мелочи - фото 1
"Они глумятся над нами!": Боевики "ЛНР" платят за украинскую воду тоннами мелочи

Боевики "ЛНР" расплачиваются тоннами мелочи за водоснабжение из Украины.

В Крым вернут воду?: В Раде вынесли вердикт

Об этом заявил замглавы Попасненского районного водоканала Евгений Лысенко.

"Представители» той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет", - заявил коммунальщик.

Однако с недавних пор террористы решили изменить способ оплаты. Если раньше они рассчитывались гривнами, то теперь террористы проводят оплату исключительно мелочью.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную — ред.)", - добавил коммунальщик, подчеркнув, что таким образом боевики скорее всего глумятся над ними.

Напомним, в Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ.

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"ЛНР" АТО вода Новости Украина
Громадське
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