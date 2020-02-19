"Они глумятся над нами!": Боевики "ЛНР" платят тоннами мелочи за украинскую воду

"Они глумятся над нами!": Боевики "ЛНР" платят за украинскую воду тоннами мелочи

Боевики "ЛНР" расплачиваются тоннами мелочи за водоснабжение из Украины.

Об этом заявил замглавы Попасненского районного водоканала Евгений Лысенко.

"Представители» той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет", - заявил коммунальщик.

Однако с недавних пор террористы решили изменить способ оплаты. Если раньше они рассчитывались гривнами, то теперь террористы проводят оплату исключительно мелочью.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную — ред.)", - добавил коммунальщик, подчеркнув, что таким образом боевики скорее всего глумятся над ними.

Напомним, в Крым вернут воду? У Зеленского дали ответ.