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Боевики "ДНР" закрыли КПВВ: Но не для всех

16:30
Боевики "ДНР" закрыли КПВВ: Но не для всех - фото 1
Боевики "ДНР" закрыли КПВВ: Но не для всех

Боевики "ДНР" закрыли КПВВ с Украиной. Но не для всех.

Оккупанты Крыма закрывают границу с Украиной: Что известно?

Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, оккупанты ввели ограничение лишь для проезда автотранспорта. Тем, кто переходит КПВВ пешком, проход разрешен.

Определенные ограничения действуют на пунктах пропуска и с украинской стороны. В частности, на неоккупированную территорию могут пройти лишь те, кто зарегистрирован в Украине, в ОРДЛО – лица, зарегистрированные на неподконтрольной части Донбасса.

Между пунктами пропуска и позициями ВСУ продолжает курсировать автобус.

Напомним, в "ДНР" госпитализировали женщину с подозрением на китайский коронавирус. Весьма примечательно, что за несколько дней до этого пресс-служба ООС сообщала о намерении России подбросить в "ЛДНР" украинца, заболевшего коронавирусом. Подробнее об этом читайте здесь.

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Новости Украина
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