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Сотни армян погибли в Нагорном Карабахе: Ереван все отрицает

11:33
Сотни армян погибли в Нагорном Карабахе: Ереван все отрицает - фото 1
Сотни армян погибли в Нагорном Карабахе: Ереван все отрицает

В ходе армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли 550 военнослужащих армии Армении.

Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан рапортует о победах

Об этом заявляет Министерство обороны Азербайджана.

"Согласно полученным разведданным, ВС Армении в ходе боев в воскресенье понесли серьезный урон. В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК "ОСА", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено (включая раненных) более 550 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Что говорит Армения?

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление азербайджанской стороны.

"Данная информация не соответствует действительности", - заявил спикер.

По данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, армия Армении потеряла 31 военнослужащего, нанеся при этом вооруженным силам Азербайджана крупный урон. В ходе конфликта противная сторона будто бы потеряла 30 танков, 20 беспилотников и 200 человек убитыми.

Кто из них говорит правду?

Скорее-всего лукавят обе стороны. Учитывая характер местности, можно предположить, что и Азербайджан, и Армения понесли крупные потери. О настоящих результатах столкновения можно будет судить лишь после окончания конфронтации.

Что было ранее?

27 сентября карабахский конфликт Армении и Азербайджана вновь перешел в острую фазу. Обвинив друг друга в нападении, противоборствующие стороны открыли огонь по позициям друг друга. На данный момент противостояние между странами длится до сих пор. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

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