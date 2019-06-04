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Авакова в отставку: на сайте гаранта появилась петиция

09:50
Авакова в отставку: на сайте гаранта появилась петиция - фото 1
Авакова в отставку: на сайте гаранта появилась петиция

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Полиция прострелила голову ребенку – ГБР

Автором прошения является некто Роман Василенко. Скорее всего просьба связана с недавним убийством 5-летнего мальчика. Какая-либо детальная информация в документе отсутствует, содержа лишь вышеуказанное требование:

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова".

Отметим, что в связи со смертью ребенка, под зданием МВД прошли акции протеста против руководства ведомства. Сам скандальный министр пока лично никак не комментировал недавнюю трагедию.

Однако местные чины полиции уже понесли наказание. Так, отстранено полицейское руководство Переяслава-Хмельницкого. Пресс-служба Нацполиции даже сообщает, что начальники убийц и тех копов, которые пытались их отмазать, могут также потерять работу.

А вот касательно Авакова мы пока не уверены. Скорее всего он как всегда попытается переждать бурю. К тому же мы сомневаемся, что петиция будет иметь какой-либо эффект. Ранее аналогичные требования выдвигались и в отношении главы АП Андрея Богдана и президента Владимира Зеленского.

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Арсен Аваков МВД петиция убийство Новости Украина
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