Всемирный банк на пальцах показал, что будет с Украиной если Приват отдадут Коломойскому

Всемирный банк считает, что возврат ПриватБанка похоронит экономику Украины

Возвращение национализированного три года назад банка бывшим владельцам, если суд окончательно примет решение об этом, будет означать крах финансовой системы Украины. Впрочем, судя по всему, Коломойский действительно хочет не прибрать к рукам "Приват", а косануть пару миллиардов в виде компенсации.

Джейсон Палмер, председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в перечень институтов Всемирного банка, предостерег Украину от заигрывания с вернувшимся в страну олигархом.

По словам чиновника, получение Коломойским и Боголюбовым доступа к управлению крупнейшим банком страны будет означать автоматическое и полное прекращению сотрудничества Украины с международными финансовыми институтами.

- Можно будет забыть о всех международных финансовых институтах в Украине, - подчеркнул Палмер. - Последствия этого будут столь негативными, что даже представить сложно. Впрочем, решение о возвращении банка бывшим владельцам суды примут.

Впрочем, руководитель института Всемирного банка руководствуется логикой и здравым смыслом, а украинские же судьи этим коим образом не обременены.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.