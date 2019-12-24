Арахамия получил новую работу. Кем он стал?

Арахамия получил новую работу. Кем он стал?

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу фракции "СН" Давида Арахамию секретарем в Национального инвестиционного сонета.

Об этом говорится в указе главы государства.

"Утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц: Арахамия Давид – народный депутат, председатель фракции политической партии "Слуга народа", секретарь Совета (по согласию)", - сказано в документе.

Отметим, что за последние полгода фракция Арахамии неоднократно попадала в скандалы. И как лидеру "слуг", ему регулярно доводилось оправдываться за подопечных. Так, в октябре 2019 г. политик согласился пройти полиграф после провала законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Как и ожидалось, "детектор лжи" ничего плохого не показал.

В ноябре 2019 г. имя политика снова прогремело в СМИ. Нардеп от "СН" Анна Скороход обвинила свою партию в давлении из-за отказа голосовать за земельный закон. Давид Арахамия обвинений в адрес политсилы не понял и в свою очередь связал Скороход с коррупцией.