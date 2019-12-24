Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Арахамия получил новую работу. Кем он стал?

Вчера, 22:20
Арахамия получил новую работу. Кем он стал? - фото 1
Арахамия получил новую работу. Кем он стал?

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу фракции "СН" Давида Арахамию секретарем в Национального инвестиционного сонета.

В "Слуге народа" пообещали отставки. Кто пострадает?

Об этом говорится в указе главы государства.

"Утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц: Арахамия Давид – народный депутат, председатель фракции политической партии "Слуга народа", секретарь Совета (по согласию)", - сказано в документе.

Отметим, что за последние полгода фракция Арахамии неоднократно попадала в скандалы. И как лидеру "слуг", ему регулярно доводилось оправдываться за подопечных. Так, в октябре 2019 г. политик согласился пройти полиграф после провала законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Как и ожидалось, "детектор лжи" ничего плохого не показал.

В ноябре 2019 г. имя политика снова прогремело в СМИ. Нардеп от "СН" Анна Скороход обвинила свою партию в давлении из-за отказа голосовать за земельный закон. Давид Арахамия обвинений в адрес политсилы не понял и в свою очередь связал Скороход с коррупцией.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Давид Арахамия Владимир Зеленский Партия Слуга народа Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла? - фото 1
Зеленский обезглавил две области. Кто лишился кресла?
Вчера, 18:20
Суд вынес вердикт Кузьменко. Раскрыты детали - фото 1
Суд отклонил апелляцию Кузьменко. Раскрыты детали
Вчера, 16:55
Обвиняемые в расстреле Майдана выйдут на свободу - фото 1
Обвиняемых в расстреле Майдана готовят к обмену пленными
Вчера, 08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
23 декабря, 12:33
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix
20 декабря, 11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 декабря, 10:53
Загрузка...