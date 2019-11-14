В "Слуге народа" пообещали отставки. Кто пострадает?

В Слуге народа пообещали отставки. Кто пострадает?

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал кадровые перестановки в Верховной Раде Украины.

Об этом политик заявил в интервью СМИ.

"Мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать... По результатам голосования вчера. Нет, это не "а-та-та". У нас например есть люди, которые говорят, что они великие работники, но вообще не посещают заседания комитетов", - заявил нардеп и добавил, что запланированные перестановки пройдут в пятницу, 15 ноября.

Давид Арахамия

"Они занимают места. Я считаю, что такие люди много говорят, но мало работают. Где они должны находиться? В комитете свободы слова. Нет, это не наказание. Смотрите, если человек что-то рассказывает всем людям, но не работает, то это же означает, что он любит свободу слова! Все увидите завтра", - отметил политик.

Кто пострадает?

На данный момент мы можем назвать как минимум две кандидатуры, которые вскоре лишатся своих постов.

1. Богдан Яременко, в начале ноября попавший в секс-скандал.

Богдан Яременко

2. Анна Скороход, обвинившая "Слугу народа" в репрессиях и попавшая под подозрение в коррупции ( см. заявление Арахамии – прим. ред.).

Анна Скороход

Отметим, что раскол в среде "Слуги народа" является вполне закономерным. Во-первых, не стоит забывать о неоднородности состава партии, во-вторых, "зеленых" не могут обойти стороной те или иные группы влияния.