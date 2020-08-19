Антикоррупционный суд отменил наказание экс-министра Омеляна

Омелян не будет наказан за правонарушение

Во вторник, 18 августа, судьи Высшего антикоррупционного суда решили освободить бывшего главу мининфраструктуры от уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных.

Как заявил сегодня прокурор САП Валентин Мусияка, Омеляну удалось избежать ответственности, сославшись на истечение срока давности преступления.

Фактически и сам экс-министр, и его адвокаты косвенно сознались в том, что Омелян нарушил закон, когда подавал отчет о доходах за 2015 и 2016 годы.

- 18 августа коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины - "Декларирование недостоверных данных" в связи с истечением сроков давности.

Детективы НАБУ и прокуроры САП, как известно, обвиняли Омеляна в незадекларированных доходах на общую сумму в 11 миллионов гривен. Так, в документе за 2015 год экс министр, по данным следствия, не указал активов на 3 миллиона, а годом позже - на 8.

Кроме того, в декларации за оба года чиновник не внес данные о BMW X5, фактическим владельцем которого он является. Ничего не указал Омелян и о расходах на аренду дома, где он жил вместе с семьей.

Также в антикоррупционном суде находится еще одно уголовное дело против Омеляна. 19 июня детективы НАБУ сообщили экс-министру о подозрении в нанесении убытков госбюджету в размере 30,5 млн грн (ч.2 ст.211 УК "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

По версии следствия, в декабре 2017 г. Владимир Омелян издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%, однако один из налогов является доходной частью госбюджета, что в свою очередь входит в компетенцию Верховной Рады Украины. Следовательно, в действиях министра имело место явное превышение полномочий.