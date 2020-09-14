Андрей Богдан рассказал, вернется ли к Зеленскому

Андрей Богдан рассказал, вернется ли к Зеленскому

Экс-глава ОПУ Андрей Богдан рассказал, собирается ли в будущем возвращаться к работе на Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я никогда не вернусь в Офис президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала", - заявил политик.

Также Андрей Богдан добавил, что сейчас ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", поскольку он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие".

Напомним, что…

11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

Предположительно, увольнение соратника Зеленского связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком.

По большому счету конфликт между политиками не улажен до сих пор. Подав в отставку, Андрей Богдан регулярно публикует посты с колкостями в адрес нынешней администрации президента Украины.