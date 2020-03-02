"Будет весело!": Богдан похвастался новой работой

"Будет весело!": Богдан похвастался новой работой

Экс-главу ОПУ Андрей Богдан нашел новую работу и не преминул похвастаться этим в сети.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост юриста в Facebook.

"Всем привет. Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!", - написал Андрей Богдан и приложил фото распечатки из Единого реестра адвокатов.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.