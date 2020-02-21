Анатолия Гриценко приговорили к шести годам русской тюрьмы

Осторожно, Гриценко)

Похоже, найдено место, где к бывшему кандидату в президенты Украины Анатолию Гриценко относятся на полном серьезе. Как ни странно, это Россия.

В пятницу, 21 февраля, Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы, сообщает "Зеркало недели".

В России Гриценко обвиняют якобы "в призывах к террористическим актам на территории РФ".

Оккупанты из следсвенного комитета РФ полагают, что в 2016 году Анатолий Гриценко во время онлайн-конференции на телеканале "1+1" якобы выступил с "публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации".

По аналогичной статье еще одно дело против экс-министра обороны открыли в 2017 году. Тогда Следственный комитет России утверждал, что Гриценко якобы "публично призывал к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге", но уже в эфире другого украинского телеканала.

В апреле 2019 года Россия объявила Гриценко в "международный розыск", а русский суд принял решение о его заочном аресте.

Кстати, это тот же самый «следком», который выявил, что экс-премьер Арсений Яценюк прогуливал лекции в своем ВУЗе, ради участия в гражданской войне в России на стороне чеченцев.

В общем, маразм крепчал. Шутки шутками, а из-за тупых русских у «полковника» могут быть проблемы за рубежом, ведь наверняка будет подан запрос в Интерпол, а там Гриценко могут автоматически задержать – потом, конечно, разберутся и «поржут» над фейковыми решениями фейковых судов фейковой страны России, но нервы этим все равно попортят.