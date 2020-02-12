В России поймали "Черного Ленина": Его отправят в Украину

В России поймали "Черного Ленина": Он боевик "ДНР"

В Архангельской области России полиция задержала боевика "ДНР" Бенеса Айо. Ему грозит депортация в Украину.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По данным источника, Бенес был задержан по запросу украинских правоохранителей. Об обстоятельствах ареста террориста пока ничего не сообщается. Сейчас решается вопрос о его депортации.

Для справки

Бенес Айо – одиозный боевик "ДНР"; гражданин Латвии. Во время событий 2013-2014 гг. поддерживал Антимайдан в Киеве. Позже отправился в Крым, где вступил в состав "местной самообороны". Спустя некоторое время был замечен в "ДНР". На данный момент боевик находится в розыске в Латвии и Украине.

Напомним, бразильский боевик Рафаэль Лусварги, ранее осужденный на 13 лет лишения свободы, снова оказался в "ДНР".