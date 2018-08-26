Альфа: Доисторический мажор в нарисованном мире

16:05 , Сегодня , Сегодня

Это могло бы быть хорошее кино / Кадр из фильма Альфа

Хотите узнать, как похоронить дружбу пса и человека под толстым слоем графония, тогда вам нужно сходить в кино на фильм “Альфа” - до сухоты глаз механичный выпуск о флоре и фауне допотопных времен на канале Discоvery.

Сколько же всякого добра мы увидели, где человечек завязывает тесную дружбу с животинкой. Дельфин, лошадка, котик, муравьи, а главное – собака. Именно это четвероногое стабильно всегда вызывает розовые приступы няшности. Недаром же говорят «человек собаке друг», а над «Хатико» не один миллион кинолюбителей пролил литры слез (не отрицайте). Но вот «Альфа» предлагает копнуть в истории гораздо глубже и посмотреть, как же Бобик или Шарик стал тем самым Шариком или Бобиком. Правда, режиссер картины забывает, что наличия псины на экране не всегда вызывает стабильные приступы умиления. Особенно у кошатников, особенно при таком бесчувственном исполнении.

Альфа - смотрите онлайн трейлер фильма:

20 тысяч лет тому назад. Доисторическое племя. Главный герой молодой парень Кеда. Ему слегонца не повезло, ведь папа – вожак племени. А значит - с большой силой приходит большая ответственность и большие надежды. Все племя отправляется на Большую охоту за дичью. В результате молодой Кеда попадает на рога местного бизона и срывается со скалы. Обязательно в слоумо и дважды, чтобы зритель не забыл. Отец, помня о большой ответственности, отправляется обратно домой. При этом утирает сопли и горюет.

А вот Кеда вопреки всем ожиданиям выживает. С поломанной ногой, он отправляется в путь домой, пока не настала холодная зима. Однажды на него нападает стая волков. Он ранит Альфу, но так и не переступает через свои нежные чувства (не добивает), а наоборот: кормит, поит, голубит. Конечно, в финале главные герои становятся друганами на всю жизнь и добираются до дома. А Альфа в итоге становится той самой первой прирученной собакой.

У истоков кинологии / Кадр из фильма Альфа

Что ж, надо признать, что сама по себе история выглядит интересно. Вот прямо очень добро и мило на фоне блокбастеров с чуваками в легинсах, артхаусов или шпионских боевичков с российскими ФСБшниками (до «22 миль» еще дойдем). И при походе в кинотеатр можно ненароком себя подготовить к дозе позитива. Тем более, что за дело взялся один из братьев Хьюзов, которые в свое время подарили приятную картину «Книга Илая». Возможно, что именно факт того, что только один брат взялся за «Альфу», и сработал против фильма. А, может, и нет, нечего тут придумывать отмазки.

«Альфа» невероятно красивый фильм. Нет, не стоит думать, что места сьемок подобрали удачно. Главное достоинство ленты – это графоний. Его от всей души нарисовали столько, что «Аватар» нервно курит в сторонке (местами). Поля, горы, снегопады, животные (!), все это подается в максимально выгодном плане. Вот прям еще на просмотре трейлера у особо впечатлительных могло перехватить дух. В принципе, его же может перехватить и при просмотре всего этого нарисованного мира на огромном экране. Конечно, никаких мегалодонов или динозавров тут не будет, временные рамки немного не те. Но красот флоры и фауны хватает с головой. С другой стороны – ну, не кино же это.

І сонце гріло, не пекло / Кадр из фильма Альфа

Читая синопсис, ожидаешь увидеть действительно потрясающую историю дружбы. Да такую, чтобы слезку проронить, платочком ее драматично стереть и продолжить глазеть, что ж там еще миленького будет на экране. А миленькое будет! Первый кус-кусь. Первый хук справа псине. Первая сообща заваленная дичь. Первая ночь вместе в обнимку. Первые собачьи роды у костра. Или волчьи. Не так важно, на самом деле. Главное, что таких деталей в картине не то чтобы достаточно, но хорошо, что они вообще есть. Другой вопрос насколько они вызывают какую-либо эмоциональную отдачу.

А вот не вызывают. Нет никаких претензий к игре Коди Смита-Макфи. Он действительно молодец, что умеет играть с зеленкой и делать это весьма неплохо. Но, к сожалению, его действия и взаимодействия с Альфой не вызывает ничего. Зритель не погружается в происходящее на экране, не чувствует себя в опасности как это было в «Выжившем» или в той же ленте «Книга Илая». И главная причина – неправильно расставленные приоритеты изначально. Вместо того, чтобы вбахать все деньги в компьютерную графику необходимо было чутка побольше поработать над сценарием и героями. Но этого не было сделано. И в итоге изначально заявленный фильм о дружбе превратился в выпуск на канале History или Animal Planet. Мол, картинка хороша, а остальное не так уж и важно.

В мире животных / Кадр из фильма Альфа

Да и будем честными, что не так уж и страшно было за всех людей в этой картине. Казалось бы, вот стандартные разговоры между отцом и сыном о том, что мир этот страшен и только сильнейший в нем выживет. Что мы несем ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни тех, кто нам ее доверил. Даже намеки на то, что не физической подготовкой можно доказать свою силу, а сердцем. Все это забывается сразу же в начале фильма. Когда ни в чем невиновных бизонов стадом размером в голов 40 загоняют на обрыв. А потом лишь штук десять расчленяют и забирают в деревню, оставляя остальных догнивать. И не вызывает человек в этом фильме жалость даже когда ему грозит угроза. Ведь до этого он фигачил по морде волку просто потому что то ли жлоб, то ли понтуется в «кто в доме папка».

Осторожно, вдруг там Лайам Нисон / Кадр из фильма Альфа

Жалко только бедную Альфу, которая по глупости своей наивной и палочку притащит двуногой твари, и от саблезубого тигра спасет, жертвуя собой. А еще более жалко Альфу потому что в нее не вложили ни капли души, как и во весь этот красивый фильм.

Вердикт: «Альфа» - до сухоты глаз механичный выпуск о флоре и фауне допотопных времен на канале Discоvery. Лента о дружбе без дружбы, эмоций и ощущений. Длинная и нудная история, где сценарий можно было сразу отправить в топку. А все целиком и полностью сконцентрировать на отличной стилизации. Люди и собаки – да кому они нужны. Тут закосы под Зака Снайдера, это веселее.

Настя Белова, Без Табу