Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром Бунты в США война на Донбассе Досье

Александр Ткаченко возглавил Министерство культуры: Раскрыты детали

12:13
Александр Ткаченко возглавил Министерство культуры: Раскрыты детали - фото 1
Александр Ткаченко возглавил Министерство культуры: Раскрыты детали

В четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины назначила "слугу народа" Александра Ткаченко главой Министерства культуры и информационной политики.

Утром - деньги, вечером - реформы: Ткаченко рассказал о первых шагах на должности министра

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Сам Ткаченко за свое назначение голосовать отказался, аргументировав это решение "конфликтом интересов".

Александр Ткаченко возглавил Министерство культуры: Раскрыты детали - фото 201014

Новоназначенный министр пообещал в неопределенные сроки возобновить финансирование и "административную эффективность" Минкульта, провести его аудит и реструктуризацию.

Для справки

Александр Ткаченко – украинский журналист и политик. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Harvard Business School и INSEAD Business School. В 1996-1997 г. занимал должность замглавы телеканала "1+1".

В 2000-х гг. работал советником президента Украины Виктора Ющенко. В 2008-2019 гг. - возглавлял канал "1+1". В 2019 г. избран народным депутатом от партии "Слуга народа". На политическом поприще Ткаченко зарекомендовал себя в качестве "борца" с мэром Киева Виталием Кличко и свободой слова. В частности, нардеп является одним из инициаторов законопроекта о разделе полномочий главы КГГА и Киевсовета.

Некоторое время Ткаченко рассматривался в качестве одного из возможных кандидатов "Слуги народа" на пост мэра украинской столицы.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Александр Ткаченко Министерство культуры Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Садовый призвал Раду расследовать мусорную блокаду Львова - фото 1
Садовый призвал Раду расследовать мусорную блокаду Львова
13:24
Рада уволила Вадима Пристайко: Кто будет вместо него? - фото 1
Рада уволила Вадима Пристайко: Кто будет вместо него?
11:45
Вспышка COVID-19 в Украине: Степанов назвал причину - фото 1
Вспышка COVID-19 в Украине: Степанов назвал причину
10:15
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29