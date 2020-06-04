Александр Ткаченко возглавил Министерство культуры: Раскрыты детали
В четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины назначила "слугу народа" Александра Ткаченко главой Министерства культуры и информационной политики.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Сам Ткаченко за свое назначение голосовать отказался, аргументировав это решение "конфликтом интересов".
Новоназначенный министр пообещал в неопределенные сроки возобновить финансирование и "административную эффективность" Минкульта, провести его аудит и реструктуризацию.
Для справки
Александр Ткаченко – украинский журналист и политик. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Harvard Business School и INSEAD Business School. В 1996-1997 г. занимал должность замглавы телеканала "1+1".
В 2000-х гг. работал советником президента Украины Виктора Ющенко. В 2008-2019 гг. - возглавлял канал "1+1". В 2019 г. избран народным депутатом от партии "Слуга народа". На политическом поприще Ткаченко зарекомендовал себя в качестве "борца" с мэром Киева Виталием Кличко и свободой слова. В частности, нардеп является одним из инициаторов законопроекта о разделе полномочий главы КГГА и Киевсовета.
Некоторое время Ткаченко рассматривался в качестве одного из возможных кандидатов "Слуги народа" на пост мэра украинской столицы.