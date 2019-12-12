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От штрафов до лишения лицензии: "Слуги народа" представили закон о наказаниях для СМИ

10:40
Ткаченко хочет принять регулирующий деятельность СМИ закон уже 23 декабря - фото 1
Ткаченко хочет принять регулирующий деятельность СМИ закон уже 23 декабря

Бывший гендир "плюсов" Александр Ткаченко, который, как только оказался у власти, решил прижать к ногтю всех журналистов и редакции не лояльных к "Слугам народа" изданий, представил в ВР проект так называемого "медиакодекса".

В случае одобрения и принятия этого закона, власть имущие смогут карать СМИ за нарушения правил подачи информации.

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Вчера на заседании комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики одиозный представитель Зе команды Александр Ткаченко презентовал регулирующий деятельность средств массовой информации закон. После скандальный документ передали в подкомитет, который возглавляет политтехнолог из "Слуги народа" Никита Потураев.

Согласно предложениям нардепов, свободы распространения и получения информации могут ограничиваться в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Здесь, в принципе, и кроется основная загвоздка закона, поскольку власть имущие могут считать, к примеру, протестные акции угрозой национальной безопасности, а журналистские расследования преступлений политиков - защитой репутации.

Уголовной ответственности за клевету и прочие нарушения в законе не прописали, хотя и собирались.

Ожидается, что проект закона могут рассмотреть в Раде уже 23 декабря. К концу года его уже может подмахнуть президент, а вступит в силу он с начала 2020-го.

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Александр Ткаченко Партия Слуга народа СМИ журналисты законопроект Новости Украина
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