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Утром - деньги, вечером - реформы: Ткаченко рассказал о первых шагах на должности министра

17:40
Ткаченко хочет решить проблемы с финансированием культуры в условиях дефицита бюджета - фото 1
Ткаченко хочет решить проблемы с финансированием культуры в условиях дефицита бюджета

Бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который еще пару дней назад снова заявил о своем желании бороться за кресло мэра Киева, теперь собирается возглавить министерство культуры. И планы у него на работу в этой должности, судя по всему, немалые.

Как утверждает сам политик, который сейчас возглавляет комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, после его назначения, в первую очередь, ему придется решать финансовые проблемы ведомства. И только потом он намерен думать о реформах.

Новым министром культуры станет бывший босс "Плюсов"

- Назначение на должность министра проходит по определенной процедуре. Завтра у нас заседание комитета. Если соответствующее представление будет, обговорим его там. Только после этого оно может быть вынесено в зал Верховной Рады, - заявил Ткаченко. - Сейчас же видно, что необходимость помощи культуре и креативным индустриям просто огромна. Секвестр бюджета состоялся, к сожалению, все эти индустрии и культура в целом находятся сегодня в самом лучшем положении и самое главное для нас - это вопрос выживания и возможности поставить культуру и культурные индустрии на ноги из-за экономического кризиса.

Только после того, как финансовые вопросы будут решены, "слуга народа" собирается приступать к реформированию минкульта.

Напомним, сфера культуры при Зеленском, Гончаруке и Шмыгале вполне может считаться самой запущенной. Пришедшие к власти артисты сконцентрировались на других аспектах жизнедеятельности страны, рассудив, что украинская культура может подождать. Да и вообще, если анализировать действия политиков, то они исходили из постулата: "какая разница, есть ли у нас культура, если существует "95 квартал".

В общем, после смены правительств и решения разделить министерство культуры, молодежи и спорта, никто не откликнулся на призыв мировых эйчаров Зе команды взяться за развитие культуры в государстве. Определиться с должностью министра "Слуги народа" не могли несколько месяцев.

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