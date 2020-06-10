Дубинский нашел новую должность в "Слуге народа": Кем он станет?

Дубинский нашел новую должность в "Слуге народа" : Кем он станет?

Партия "Слуга народа" назначила нардепа Александра Дубинского на новую должность.

Об этом сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук в Facebook.

"Мы определились с руководителями еще четырех ячеек "Слуги Народа". Херсонская область - Юрий Соболевский, адвокат, во время президентской избирательной кампании был представителем Зе! Команды в Херсонской области. Кировоградская область - Александр Дануца, народный депутат. Черкасская область - Александр Завитневич, народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. И Киевская область - народный депутат Александр Дубинский, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политик», - сообщила политик.

Напомним, что…

29 мая 2020 г. в Броварах произошла перестрелка между "титушками" из-за распределения маршрутных перевозок в столицу. "Слуга народа" Александр Дубинский тут же поспешил провозгласить себя "смотрящим" за Киевской областью, хотя несколькими днями ранее он отказался комментировать изнасилование в Кагарлыке, который является частью его избирательного округа.