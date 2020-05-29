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Депутат Дубинский провозгласил себя “смотрящим” за Киевской областью и сразу же облажался

11:02
Бедолага стала жертвой парадокса - фото 1
Бедолага стала жертвой парадокса / НАШ

В желании и рыбку съесть, и интересно провести свой депутатский досуг парламентарий Александр Дубинский в очередной раз сел в лужу.

На этот раз Дубинский, решил хайпануть на громкой теме - утренней перестрелке представителей мафии маршрутчиков в Броварах. Нардеп у себя в телеграмме оперативно накатал пост, типа, он все разрулил, проконтролировал и вообще - держит руку на пульсе.

Слуга Коломойского среди слуг народа: Биография Александра Дубинского

Обосновал это все Дубинский тем, что он якобы “смотрящий” за всей Киевской областью, обличенный доверием партии “Слуга народа”. О том, что не является членом этой партии - Дубинский смолчал, как и не указал и то, что Броварах есть свой “слуга народа” - депутат Галушко

Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции, губернатором области Володиным и мером Броваров Сапожко”, - пафосно написал Дубинский в телеграме от 29 мая 2020.

Все бы хорошо, но всего ЧЕТЫРЕ дня назад данный депутат как черт от ладана пытался убежать от ответственности за Киевскую область.

Напомним, моральную ответственность за ментовской произвол в Киевской области, который привел к изнасилованию девушки полицейскими в Кагарлыке, на Дубинского возложил его бывший коллега по ангажированной журналистике - Сергей Лещенко.

“Сергей Лещенко системно продолжает доказывать, что он полный долбо…б. Кагарлыцкий район не входит в мой избирательный округ”, - отрекся от жителей столичного региона Дубинский в том же телеграме от 25 мая 2020.

Депутат Дубинский провозгласил себя “смотрящим” за Киевской областью и сразу же облажался - фото 200737
Дубинский сливает область

Так какому “слуге” верить - Дублинскому-защитнику или Дубинскому, ограниченному своим избирательным округом?

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