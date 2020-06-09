Расследование MH17 Карантин в Украине Бунты в США война на Донбассе Досье

Дубинский уже получил гражданство Румынии – СМИ

20:25
Дубинский уже получил гражданство Румынии – СМИ - фото 1
Дубинский уже получил гражданство Румынии – СМИ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский получил гражданство Румынии.

"Мр*зь!": Филатов жестко унизил Дубинского из-за "расстрела собак"

Об этом сообщил журналист Сергей Лещенко в Telegram.

"Национальный орган по гражданству Румынии, похоже, удовлетворил его просьбу и присвоил ему гражданство этой страны. Информация об этом содержится в приказе 272/P "Об утверждении приобретения румынского гражданства для 222 человек”, изданном в Бухаресте 26 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Дубинский уже получил гражданство Румынии – СМИ - фото 201208

Как уточнил нардеп, "Дубинский входит в список лиц, обратившихся ко властям Румынии с просьбой о восстановлении румынского гражданства при сохранении места жительства за рубежом". Таким образом у "слуги народа" есть полгода на принесение присяги другой стране и получение иностранного паспорта.

Но есть один нюанс

"После выхода приказа он просто так не может отказаться от гражданства Румынии. Если же будет установлено, что он получил их по поддельным документам (а это очень похоже на правду), то ему угрожает от 3 до 5 лет румынской тюрьмы и запрет на въезд в ЕС на многие годы. Как вам такая перспектива?", - добавил Сергей Лещенко.

Что было ранее?

В декабре 2017 г. Александр Дубинский подал документы на получение румынского гражданства, аргументируя свои притязания наличием румынских корней. Однако последние скорее-всего являются фиктивными.

Для сбора необходимых документов, журналист связался с фирмой-посредником в Черновцах, где ему и "нашли нужных родственников".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Александр Дубинский Партия Слуга народа Румыния Сергей Лещенко
Без табу
Другое на тему
На Донбассе подорвался грузовик ВСУ, пострадали 10 военных – ФОТО - фото 1
На Донбассе боевики подорвали грузовик ВСУ, есть пострадавшие – ФОТО
21:10
Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука" - фото 1
Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука"
18:42
Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов - фото 1
Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов
18:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
16:16
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00