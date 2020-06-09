Дубинский уже получил гражданство Румынии – СМИ

Дубинский уже получил гражданство Румынии – СМИ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский получил гражданство Румынии.

Об этом сообщил журналист Сергей Лещенко в Telegram.

"Национальный орган по гражданству Румынии, похоже, удовлетворил его просьбу и присвоил ему гражданство этой страны. Информация об этом содержится в приказе 272/P "Об утверждении приобретения румынского гражданства для 222 человек”, изданном в Бухаресте 26 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнил нардеп, "Дубинский входит в список лиц, обратившихся ко властям Румынии с просьбой о восстановлении румынского гражданства при сохранении места жительства за рубежом". Таким образом у "слуги народа" есть полгода на принесение присяги другой стране и получение иностранного паспорта.

Но есть один нюанс

"После выхода приказа он просто так не может отказаться от гражданства Румынии. Если же будет установлено, что он получил их по поддельным документам (а это очень похоже на правду), то ему угрожает от 3 до 5 лет румынской тюрьмы и запрет на въезд в ЕС на многие годы. Как вам такая перспектива?", - добавил Сергей Лещенко.

Что было ранее?

В декабре 2017 г. Александр Дубинский подал документы на получение румынского гражданства, аргументируя свои притязания наличием румынских корней. Однако последние скорее-всего являются фиктивными.

Для сбора необходимых документов, журналист связался с фирмой-посредником в Черновцах, где ему и "нашли нужных родственников".