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Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов

18:00
Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов - фото 1
Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов

Сотрудники Национальной полиции и прокуратуры провели обыски у одного из организаторов перестрелки в Броварах.

Стрельба в Броварах: Полиция задержит новых подозреваемых

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов - фото 201199

Cледственные мероприятия проводились по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях. На данный момент одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов - фото 201200

Следственные действия по делу продолжаются.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека.

Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов - фото 201201

Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия. В течении следующих нескольких дней суд отправил преступников под арест.

2 июня глава МВД Арсен Аваков заявил об аресте еще 13 подозреваемых.

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Новости Украина Национальная полиция Перестрелка в Броварах Обыск
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