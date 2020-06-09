Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов

Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов

Сотрудники Национальной полиции и прокуратуры провели обыски у одного из организаторов перестрелки в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Cледственные мероприятия проводились по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях. На данный момент одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Следственные действия по делу продолжаются.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека.

Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия. В течении следующих нескольких дней суд отправил преступников под арест.

2 июня глава МВД Арсен Аваков заявил об аресте еще 13 подозреваемых.