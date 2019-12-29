Убийство Шеремета Обмен пленными Владимир Зеленский

Активисты блокируют вывоз беркутовцев-убийц, которых отпустила Зе команда

11:00
У Лукьяновского СИЗО всю ночь стояли активисты и оцепление Нацгвардии - фото 1
У Лукьяновского СИЗО всю ночь стояли активисты и оцепление Нацгвардии

Под Лукьяновским СИЗО, где находятся трое карателей, причастных к расстрелу 49 человек и ранению еще 80, собрались активисты, которые не дают правоохранителям вывезти на свободу бывших спецназовцев Янышевского, Аброськина и Зинченко.

Всех троих выпустили по решению Киевского апелляционного суда и по требованию генерального прокурора Руслана Рябошапки.

ГПУ просит отпустить экс-беркутовцев. Активисты против - ФОТО

Примечательно, что на этой же неделе служители Фемиды расссматривали продление меры пресечения для экс-беркутовцев и прокуроры подчеркивали неготовность выпустить убийц активистов Майдана. Впрочем, как оказалось, распоряжение договорившихся с Путиным о выполнении требований террористов Зеленский и компания обещаниями не обменивать причастных к расстрелу Небесной сотни просто замыливали глаза. Буквально за двое суток до обмена Рябошапка заменил представляющих сторону обвинение прокуроров на согласных выпустить из тюрьмы кого угодно. Последние и представили служителям Фемиды прошение главы ГПУ изменить убийцам меру пресечения и отпустить их под личное обязательство, без какого-то решения суда.

Активисты блокируют вывоз беркутовцев-убийц, которых отпустила Зе команда - фото 193572

На подобную дичь активисты отреагировали мгновенно. Патриоты, считающие, что обмен заложников на военнопленных необходим, но "Беркутовцы" никакого отношения к войне на Донбассе не имеют, прибыли к Лукьяновскому СИЗО, где простояли всю ночь.

Активисты блокируют вывоз беркутовцев-убийц, которых отпустила Зе команда - фото 193573

Как утверждают в полиции, никаких столкновений или провокаций не было - просто у здания изолятора стоит "достаточное количество людей".

Будут ли у Зеленского пытаться применять силу по отношению к активистам ради того, чтобы не сорвать процесс обмена, неизвестно. Хотя соратник многих находящихся у власти, экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов, требовал от полиции "раздавить пытающихся блокировать выезд их коллег".

Сегодня же президент находится в Ивано-Франковской области, где открывал восстановленный мост. Возвращаться в Киев Зеленский планировал уже после нескольких дней отдыха в резиденции "Синегора". Правда, тусить без перерыва ему может помешать обмен. В случае, если он все же произойдет, глава государства отправится под Горловку.

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