Агенты ГБР схватили СБУшника-сутенера: Яркие подробности

Агенты ГБР схватили СБУшника-сутенера: Яркие подробности скандала

Агенты ГБР задержали сотрудника Службы безопасности Украины, занимавшегося сутенерством.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По данным следствия, сотрудник СБУ систематически требовал деньги от проституток в качестве платы за "крышевание" и рекламу на сайтах знакомств. 21 июля 2020 следователи ГБР задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения.



В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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