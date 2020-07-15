Одесский мент-ювенальный инспектор изнасиловал 13-летнюю девочку

Детективы ГБР задержали мента-насильника

Нелюдь, которому по долгу службы нужно заниматься работой с подростками, совершил жуткое преступление и наверняка будет уволен из рядов мусоров, а затем восстановлен в должности через суд. Сейчас же он является фигурантом уголовного дела, но шансы, что его отмажут, максимальны.

В среду, 15 июля, детективы государственного бюро расследований сообщили о подозрении мусору, который работает инспектором сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в Одессе.

Мент-подчиненный Авакова изнасиловал 13-летнюю девочку 11 февраля.

Как утверждают работники ГБР, по данным следствия, несовершеннолетняя пострадавшая познакомилась с подозреваемым в конце января этого года после того, как ее мать обратилась к копам с заявлением об исчезновении дочери.

Девочка поругалась с мамой и ушла из дома, а после возвращения со школьницей провели беседу. Мать же отделалась оплатой штрафа по административному протоколу.

Спустя пару недель мент заставил девочку приехать к нему домой, где изнасиловал ее. Закончив свое преступление, уверенный в собственной безнаказанности мусор выбросил пострадавшую на остановке общественного транспорта.

О ЧП никто бы не узнал, если бы девочка не рассказала обо всем своему школьному учителю. Именно он и уговорил ее написать заявление.