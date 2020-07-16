Борцы с торговлей людьми в Одессе оказались крышевальщиками проституток

Крышующих проституток ментов поймали

О том, что торговля сексом кормит украинских правоохранителей, известно давно. Но с поличным мусоров, которые прикрывают проституцию, задерживают крайне редко. Чаще всего - за то, что не отдали процент от своего заработка куда-то наверх.

В четверг, 16 июля, в пресс-службе Государственного бюро расследований объявили о разоблачении мусоров из Одесской области в вымогательстве денег у проституток.

В обмен на 2,5 тысяч долларов от девушек легкого поведения менты обязались не привлекать их к административной ответственности. Впрочем, наверняка они оказывали проституткам и другие услуги, помогавшие им зарабатывать.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, разоблачили и сообщили о подозрении двум полицейским Одессы в получении взяток от жриц любви, - отметили в ГБР. - Подозреваемые работают оперуполномоченными управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в полиции Одесской области".

Упаковали злоумышленников после получения одним из них транша взятки в 24,2 тысячи гривен.

Полицейским грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Правда, для этого нужно доказать их вину. Куда более реалистичным выглядит то, что мусора просто отмажутся, побудут временно уволенными и восстановятся в органах через суд.

Эпичным является и тот факт, что задержанные по долгу своей службы обязаны бороться с проституцией, но на самом деле они предпочли возглавить этот вид преступной деятельности.