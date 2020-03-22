Чиновники МОЗ "придумали" выздоровевших от коронавируса

Количество переживших коронавирус в Украине превысило цифру умерших

В воскресенье, 22 марта, в министерстве здравоохранения Украины предоставили обновленную официальную статистику по ситуации с пандемией COVID-19, но при этом запутались в трех соснах.

В сообщении Центра общественного здоровья при МОЗ бодро отрапортовали об излечении сразу 8 из 47 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Все случаи - в Черновцах.

Сенсационные новости мгновенно разлетелись по СМИ - в такое тяжелое время столь важные позитивные новости на вес золота, а тем более - с украинским бекграундом и претензией на чудо.

Однако спустя час сообщение было отредактировано - оказалось, что никакого чудесного излечения пациентов из Черновцов не случилось - у них просто не подтвердился опасный диагноз. Согласитесь, это совсем разыне вещи.

Уточненный пост МОЗ уже без сенсаций

По уточненным данным, в Украине коронавирусом нового типа заразились 47 человек, но лишь один излечился - "нулевой" пациент из Черновцов уже находится дома.

Напомним, по количеству проводимых даже заболевшим с симптомами коронавируса тестов наша страна находится на последнем месте. Родственников подтвержденно зараженных также проверяют исключительно избирательно, так что говорить о соответствии официальных данных реалиям, к сожалению, не приходится.

За минувшие сутки в стране подтвердились шесть новых случаев заражения. Все в Киеве.

Как известно, украинские власти только лишь начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Более того, реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной. Вчера в Украину прилетел грузовой Ил-76 с тестами из Китая, которые совершенно не позволят властям продвинуться к решению проблемы, поскольку привезли лишь экспресс-тесты, дающие результаты только на пятый или шестой день после появления у человека симптомов. Такая диагностика не сможет выявить зараженных из числа контактировавших с заболевшими, поэтому и не приведет к их изоляции.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.