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"1+1" показал Украину без Крыма: Нацсовет взялся за проверку

13:10
"1+1" показал Украину без Крыма: Нацсовет взялся за проверку - фото 1

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит обращение СБУ о внеплановой проверке «1+1». Ранее телеканал показал карту Украины без Автономной Республики Крым.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Согласно письму СБУ, 13 апреле в выпуске новостей "ТСН" была показана карта Украины без Крыма. Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) ч. 1 ст. 59 ЗУ "О телевидении и радиовещании", которые обязывают телерадиоорганизации соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию.

По результатам проверки Национальный совет обещает принять законодательно обоснованное решение. Проверка компании состоится после завершения карантина.

Интересно, что….

В указанном сюжете "1+1" Крым не показан ни в составе Украины, ни в самопровозглашенных границах оккупантов. Он вовсе отсутствует на карте. По этому поводу некоторые пользователи сети начали шутить, что полуостров скорее-всего ушел под воду.

'1+1' показал Украину без Крыма: Нацсовет взялся за проверку - фото 200334

Не Крымом единым

"1+1" уже неоднократно попадал в скандалы. В 2019 г. во время просмотра сериала "Чернобыль" от HBO, внимательные зрители заметили, что адаптаторы "плюсов" исказили перевод монолога одного из персонажей и назвали русских "нашими".

Зимой 2020 г. продюсер сериалов и фильмов "1+1" Алена Еремеева оскандалилась заявлением, что украинский язык лучше подходит для комедий, чем мелодрам.

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