В Кабмине рассказали, как Украина вернет Крым

В Кабмине рассказали, как Украина вернет Крым

Для возвращения Крыма Украине на международном уровне будет создана отдельная платформа.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс – это Украина. Это важно. По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", - заявил политик.

Отметим, что Россия уже 7-й год отказывается вернуть полуостров Украине. Из-за упрямства Кремля, бюджет РФ несет значительные потери от тягот наложенных санкций. К сожалению, помимо экономического давления на Москву, партнеры Киева пока так и не сумели отыскать действенный способ повлиять на российское руководство.

Напомним, миллиарды долларов: Посчитаны траты РФ на боевиков "ЛДНР".