Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе

В Кабмине рассказали, как Украина вернет Крым

18:30
В Кабмине рассказали, как Украина вернет Крым - фото 1
В Кабмине рассказали, как Украина вернет Крым

Для возвращения Крыма Украине на международном уровне будет создана отдельная платформа.

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Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс – это Украина. Это важно. По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины", - заявил политик.

Отметим, что Россия уже 7-й год отказывается вернуть полуостров Украине. Из-за упрямства Кремля, бюджет РФ несет значительные потери от тягот наложенных санкций. К сожалению, помимо экономического давления на Москву, партнеры Киева пока так и не сумели отыскать действенный способ повлиять на российское руководство.

Напомним, миллиарды долларов: Посчитаны траты РФ на боевиков "ЛДНР".

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Новости Алексей Резников Крым
Интерфакс Украина
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