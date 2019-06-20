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1+1 назвал русских "своими". Разгорелся дикий скандал – ФОТО

09:21
1+1 назвал русских "своими":вспыхнул дикий скандал – ФОТО - фото 1
1+1 назвал русских "своими":вспыхнул дикий скандал – ФОТО

Намедни на 1+1 стартовала украинская премьера сериала «Чернобыль». Но понравилась она далеко не всем. И вот почему.

Продолжению "Чернобыля" быть? Режиссер дал ответ

Как сообщает блогер Zen Antipop, известный канал изрядно нагрешил при переводе сериала.

"Четвёртая серия, начало. Сцена с бабушкой, которая отказывается эвакуироваться, перечисляет все горе, которое пережила Украина за прошлые века и всех, кто пытался прогнать ее со своей земли: революция, люди царя, большевики, Сталин и его Голодомор ...Далее оригинал: "Then the Great War. German boys. Russian boys. More soldiers, more famine, more bodies".

1+1 назвал русских 'своими'. Разгорелся дикий скандал – ФОТО - фото 182984

И перевод от 1 + 1: "... сначала немцы, потом наши ..." Понимаете, у "плюсов" Russians - это "НАШИ", - написал блогер в Facebook.

1+1 назвал русских 'своими'. Разгорелся дикий скандал – ФОТО - фото 182983

Отметим, что не так давно эта же сцена с бабушкой возмутила и другого зрителя - украинского драматурга Павла Арье. Создатели сериала будто бы сплагиатили часть его пьесы. Однако режиссер "Чернобыля" Крей Мазин заявил, что и слыхом не слыхивал об этом творении и подчеркнул, что вдохновлялся творчеством белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Однако на этом обвинения не закончились. Украинский режиссер Андрей Примаченко заявил, что НВО без разрешения использовала его видео о ЧАЭС. Какое? Смотрите здесь.

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