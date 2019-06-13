Украинец обвинил "Чернобыль" в плагиате – ВИДЕО

Украинец обвинил "Чернобыль" в плагиате – ВИДЕО

Украинский режиссер Андрей Примаченко заявил, что НВО без разрешения использовала его видео для сериала "Чернобыль".

Об этом он рассказал СМИ.

"Я делал это видео, рисовал графику не в коммерческих целях, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился по его использованию ... В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте", - заявил режиссер.

То самое видео. Загружено в сеть еще в 2013 г.

По словам кинодела, авторский видеоматериал был непосредственно передан украинской студией Radioactive Films создателям сериала. Но есть один нюанс: его разрешения никто не спросил.

"Я создал видео, на которое вы получили "право использования", - заявил Примаченко студии.

Представитель Radioactive Films Евгения Яцута в свою очередь заявила, что разрешение на видео предоставил Музей Чернобыля. И это очень сильно удивило Примаченко. Смотрите сами.

Ждем разбирательств.

Напомним, после феерического успеха сериала "Чернобыль" , некоторые фанаты всерьез начали задаваться вопросом, а будет ли продолжение?