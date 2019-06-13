Продолжению "Чернобыля" быть? Режиссер дал ответ

Продолжению "Чернобыля" быть?: режиссер дал ответ

После феерического успеха сериала "Чернобыль" , некоторые фанаты всерьез начали задаваться вопросом, а будет ли продолжение?

Желая расставить все точки над "і", журналист Остап Ярыш задал прямой вопрос создателю сериала Крейгу Мазину.

"Добрый день! Украинские СМИ пишут, что вы планируете снять 6-й эпизод "Чернобыля", который станет документальным фильмом о зоне отчуждения. Это правда? Не могли бы вы рассказать больше?", - написал работник СМИ в Twitter.

"Это неправда", - последовал ответ.

Отметим, что слух о новом фильме "Чернобыль" пустило Управление туризма и промоций КГГА. По словам чиновников, создатели сериала будто бы хотели взять интервью у свидетелей событий и задокументировать вид зоны спустя 30 лет.

Напомним, сериал "Чернобыль" породила невероятную волну хайпа вокруг зоны. Воспользоваться ажиотажем решила и ЧАЭС, выдвинув на аукцион несколько поездов….