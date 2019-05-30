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Чернобыль: HBO уличили в плагиате

12:00
Создатели сериала "Чернобыль" украли монолог из пьесы Павла Арье - фото 1
Создатели сериала "Чернобыль" украли монолог из пьесы Павла Арье

Создатели шикарнейшего сериала "Чернобыль", который буквально "порвал" мир и побил все рекорды, обойдя по рейтингу даже "Игру престолов", очутились в эпицентре скандала. Как оказалось, сценаристы попросту стырили монолог из пьесы украинского драматурга Павла Арье.

Ознакомленные с произведением "В начале и в конце времен" или с спектаклем "Сталкеры" украинцы заметили, как в четвертом эпизоде сериала зрителям показали пожилую женщину, отказавшуюся эвакуироваться из зоны отчуждения.

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И хотя появление подобной героини никак не нарушает ничьих авторских прав, все дело в том, что ее монолог-пояснения солдату в точности совпадают с написанным Павлом Арье текстом.

Как оказалось, создатели сериала не согласовывали с правообладателем использование его текста, так что HBO просто сплагиатил и героиню, и ее слова. С учетом того, что сцена с жительницей зараженной территории была одной из главных в сезоне, а на ее речи построена серьезнейшая сцена, можно утверждать, что американский канал нехило нажился на нарушении авторских прав. Ведь доходы от сериала исчисляются десятками миллионов долларов.

Сам же Арье утверждает, что из-за случившегося плохо себя чувствует. У него повышенное давление и подавленное состояние.

Чернобыль: HBO уличили в плагиате - фото 181854

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