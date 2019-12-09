Под руинами в Одессе нашли еще 2 тела. Раскрыты детали

Под руинами в Одессе нашли еще 2 тела. Раскрыты детали

В понедельник, 9 декабря, под завалами Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели достали еще два тела.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05.15 во время разбора завалов обнаружено тело (еще - прим. ред.) 1 человека", - передает источник.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Предполагаемой причиной ЧП стало возгорание проводки, которую не меняли с 60-х гг.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.