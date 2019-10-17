Зважені та щасливі 9 выпуск 8: смотреть онлайн - 17.10.2019

Зважені та щасливі вместе на одном фото / СТБ

Четверг - время самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 9. Все подробности 8 недели тяжелых, но полезных испытаний - на Без Табу.

На восьмой неделе участников шоу «Зважені та щасливі 9» снова ждет обмен партнерами. Но перед этим на конкурсе каждая девушка сможет поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение.

Чтобы заполучить расположение, мужчинам придется пройти сквозь... грязь.

Дамы же будут стоять на круглой платформе, которая движется по кругу. Ребята будут внизу, вокруг платформы, в грязи. Выиграет та, которая сможет быстрее всех насобирать полную колбу.

Анита Луценко дает установку. И что из этого вышло / Зважені та щасливі 9 выпуск 8:

Естесственно, кто-то решит схитрить и не помогать ни одной девушке, чтобы его партнерша выиграла конкурс. А выигрыш достойный – это -2 кг на взвешивание.

Также победившая девушка сможет распорядиться бонусом и антибонусом – подарить двум парам +1 кг и -1 кг.

Кого это спасет, а кого потопит, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ в восьмом выпуске шоу «Зважені та щасливі».

Зважені та щасливі 9 выпуск 8: смотреть онлайн анонс - 17.10.2019: