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Зважені та щасливі 9 выпуск 8: смотреть онлайн - 17.10.2019

18:05
Зважені та щасливі вместе на одном фото - фото 1
Зважені та щасливі вместе на одном фото / СТБ

Четверг - время самого весомого шоу страны Зважені та щасливі 9. Все подробности 8 недели тяжелых, но полезных испытаний - на Без Табу.

На восьмой неделе участников шоу «Зважені та щасливі 9» снова ждет обмен партнерами. Но перед этим на конкурсе каждая девушка сможет поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение.

Зважені та щасливі 9 - как худели в 7 выпуске

Чтобы заполучить расположение, мужчинам придется пройти сквозь... грязь.

Дамы же будут стоять на круглой платформе, которая движется по кругу. Ребята будут внизу, вокруг платформы, в грязи. Выиграет та, которая сможет быстрее всех насобирать полную колбу.

Зважені та щасливі 9 выпуск 8: смотреть онлайн - 17.10.2019 - фото 189694

Анита Луценко дает установку. И что из этого вышло / Зважені та щасливі 9 выпуск 8:

Зважені та щасливі 9 выпуск 8: смотреть онлайн - 17.10.2019 - фото 189695

Естесственно, кто-то решит схитрить и не помогать ни одной девушке, чтобы его партнерша выиграла конкурс. А выигрыш достойный – это -2 кг на взвешивание.

Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников

Также победившая девушка сможет распорядиться бонусом и антибонусом – подарить двум парам +1 кг и -1 кг.

Кого это спасет, а кого потопит, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ в восьмом выпуске шоу «Зважені та щасливі».

Зважені та щасливі 9 выпуск 8: смотреть онлайн анонс - 17.10.2019:

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Анита Луценко Марина Боржемская Иракли Макацария СТБ Шоубиз Зважені та щасливі 9 Николай Ворошнов
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