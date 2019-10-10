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Зважені та щасливі 9 выпуск 7: смотреть онлайн – 10.10.2019

14:40
Зважені та щасливі 9 выпуск 7 - на высоте - фото 1
Зважені та щасливі 9 выпуск 7 - на высоте / СТБ

В четверг, 10 октября, в 19:00 на телеканале СТБ начнется онлайн-трансляция седьмого выпуска самого весомого проекта страны - «Зважені та щасливі 9».

Седьмая неделя проекта Зважені та щасливі 9 подарит участникам испытание высотой. Участникам предстоит пройти между домами.

Зважені та щасливі 9: Как худели в шестом выпуске

Эталоном прохождения сверх сложного конкурса будет опытный спортсмен и сертифицированный тренер кросфит-студий, а еще год назад - участник проекта, Богдан из красной команды. В прошлом году он вместе с отцом выиграл основное взвешивание, сбросив 75 кг при начальном весе 168 кг.

Зважені та щасливі 9 выпуск 7: смотреть онлайн – 10.10.2019 - фото 189383

Анита Луценко и Николай Ворошнов - история продолжается / Зважені та щасливі 9 - выпуск 7

Зважені та щасливі 9 выпуск 7: смотреть онлайн – 10.10.2019 - фото 189382

Алена Гребенюк в подвешенном состоянии / Зважені та щасливі 9 - выпуск 7

Но преодолеть страх высоты будут вынуждены не все. Анита Луценко определит в каждой команде участника, который время от времени «выезжает» за счет своего партнера на взвешивании. Так что партнер, который за полтора месяца сбросил больше, будет отдыхать. «Ленивые» же должны будут скинуть в прямом смысле весь вес, от которого избавились их более умелые напарники за все время проекта.

Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников

Весь вес, который не сбросят - Анита превратит в анти-бонусы. Тренеры Марина Боржемская и Иракли Макацария разрешат своим подопечным отработать дополнительные килограммы до взвешивания. Все ли команды воспользуются таким шансом, и кто выйдет на взвешивание с самым большим анти-бонусом в истории проекта – 20 кг. Смотрите вечером в четверг, начиная с 19:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 - выпуск 7 - смотреть онлайн анонс - 10.10.2017

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СТБ Анита Луценко Николай Ворошнов Иракли Макацария Марина Боржемская Шоубиз Зважені та щасливі 9
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