Зважені та щасливі 2019: Список участников и тренеров 9 сезона

Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона / СТБ

В четверг, 29 августа, на СТБ стартовал 9 сезон боди-позитивного шоу Зважені та щасливі. Без Табу знакомит с участниками проекта, а также его тренерами и ведущими.

Вот уже несколько лет проект Зважені та щасливі на канале СТБ ведет известный фитнес-тренер Анита Луценко. В 9 сезоне ей помогают тренеры - Марина Боржемская и экс-холостяк Иракли Макацария, а также диетолог - Светлана Фус и психолог – Анна Кушнерук. В этом году за новую и счастливую жизнь будут бороться 18 участников: 9 мужчин и 9 женщин. Их объединяют две проблемы: они имеют лишний вес, и они одиноки. В первом выпуске толстячки рассказали свои истории набора веса и неудач в личной жизни. Несмотря на то, что на проект они пришли по одному, в первом же выпуске их объединили в пары мужчина-женщина.

Все взвешиваются по парам, но выгоняют с проекта по одному - кто меньше всего сбросил. Уже после первой недели один участник остался без пары. Человеку, который потерял партнера, будет время задуматься, нужен ли ему партнер или он захочет дойти до финала сам. Все участники сезона разбиты на две группы, каждую из них курирует тренер.

Зважені та щасливі - список всех участников 9 сезона

Команда Иракли Макацария

Тамара Мумладзе (29 лет, 123 кг)

Тамара Мумладзе - участница Зважені та щасливі 9

Больше 10 лет работает с детьми. Была и нянечкой, и воспитателем, и администратором в детском центре. Обожает детей, считает всех их своими, но родных пока нет. Врачи сказали, что лишний вес не даст ей забеременеть. Тамара - с детства полная. В 6 классе весила уже 80 кг. Однжды на школьное выступление пришлось одеть свадебное платье мамы, поскольку это единственное, что налезло на нее. Мечтает ощутить себя хрупкой маленькой девочкой.

Михаил Воробьев (34 года, 158 кг)

Михаил Воробьев - участник Зважені та щасливі 9

Мастер мужских стрижек из экспресс-парикмахерской на Троещине (спальный район Киева). Работает в женском коллективе. В 11 классе весил 96 кг. В 2009 году - 110 кг, потом сломал голень и два года лежал, вел малоподвижный образ жизни, после чего начал стремительно набирать вес. Михаил хочет похудеть, чтобы улучшить здоровье, поскольку испытавает физический дискомфорт.

Алена Гребенюк (43 года, 107 кг)

Алена Гребенюк - участница Зважені та щасливі 9

Алена - самая звездная участница 9 сезона, однако наравне со всеми участниками проходила все этапы кастинга. После начала работы в театре проживала периоды взлетов и финансовых кризисов. Была тренером в проекте «Фабрика звезд», сейчас управляет вокальной студией. Алена была полная с детства. Заканчивала школу в весе 115 кг. Будучи полным ребенком, Алена умела отстоять себя. Она хочет стать примером для дочери, она в 12 лет уже весит 73 кг. Лиза очень переживает по поводу своей внешности, не получается быть такой же сильной в плане выдержки к напору насмешек сверстников.

Сергей Бовтюк (42 года, 148 кг)

Сергей Бовтюк - участник Зважені та щасливі 9

К 40 годам Сергей обеспечил себя всем материальным. Но для полного счастья не хватает семьи. По специальности - ветеринарный врач. Больше 10 лет проработал за границей. Признается, что это тяжелая и жестокая работа. Не раз при работе приходилось сдерживать слезы. Встретить ту единственную за границей не посчастливилось, поэтому вернулся на родину в Украину, в надежде найти своё счастье. Сейчас Сергей - предприниматель, у него свой интернет-магазин автозапчастей. Он всегда был полный. В 3 классе врачи поставили диагноз ожирение 2 степени. После ДТП, в котором чудом остался жив, каждый год стал набирать по 10 кг.

Наталья Кириленко (26 лет, 118 кг)

Наталья Кириленко - участница Зважені та щасливі 9

Сильная и самостоятельная женщина. По образованию - менеджер по организации сварочного производства, получила разряд сварщика. Правда, сейчас работает не совсем по специальности, она - продавец в ликеро-водочном магазине. Сыну 5 лет, воспитывает его сама. Мечтает о большой полноценной семье, где будет любящий отец.

Никогда не считала себя худой, но теперь понимает, что в детстве проблема была не с весом, а в голове. С 9-го класса Наталья весила 70 килограмм, и вес держался до студенчества, где добавила за годы учебы 25 кг (до 95 кг) от переедания нездоровой пищей (хит меню – лапша быстрого приготовления, она же - "мивина"). За последние три года набрала еще 30 кг, связывает все со стрессом и гормональными перебоями в работе организма.

Николай Крицкий (28 лет, 223 кг)

Николай Крицкий - участник Зважені та щасливі 9

Начал набирать вес еще в детстве, всегда любил вкусно поесть. В 7 классе весил больше 100 кг, из-за чего был объектам для насмешек. Мог постоять за себя и в школе как заправский йокодзуна даже «скрутил» каратиста, после чего количество тех, кто над ним издевался, серьезно уменьшилось. Занимается домашним хозяйством. Николай - оператор доильной установки. Ухаживает за свиньями и коровами. Уверен, что у его будущей избранницы будет все, что она пожелает.

Лала Алиева (23 года, 178 кг)

Лала Алиева - участница Зважені та щасливі 9

В 8 лет Лала заболела, последствия были тяжелыми - бронхиальная астма аллергического генеза, гормональное лечение и сильный набор веса. Полнота давала повод для издевательств сверстников, поэтому ушла из школы после 9 класса в медицинское училище. Переехала в Киев 5 лет назад по окончанию учебы, начала работать в отделении нейрохирургии БСП, где до этого от инсульта лечилась ее мама. Вес мешает Лале в работе, девушка быстро устает. Лала очень хочет иметь семью, детей и быть любимой.

Руслан Садовой (40 лет, 129 кг)

Руслан Садовой - участник Зважені та щасливі 9

Руслан - ответственный отец, вынужден много работать, чтобы прокормить двоих детей, которых воспитывает сам после смерти жены. Продавец-консультант овощного отдела супермаркета. Поправился после 30 лет из-за малоподвижного образа жизни. Руслан мечтает показать детям Европу, свозить в Египет, но одному поднимать двоих детей сложно. Еще и в таком весе.

Инна Мазура (29 лет, 100 кг)

Инна Мазура - участница Зважені та щасливі 9

Работает продавцом в сигаретном киоске. Природа наградила грудью 14 размера (!), как и мужским вниманием в связи с этим. Многим мужчинам интересно прикоснуться, сфотографироваться, но серьезных намерений никто не проявляет. Инна устала быть сексуальным объектом и однажды даже ездила на консультацию к пластическому хирургу по поводу операции по уменьшению груди. В этом ее остановила стоимость – 3000 долларов, тогда она и узнала, что грудь не только 14 размера, но и весит 14 килограмм. Инна была худой, фигуристой и сексуальной девушкой, носила только мини-юбки и блузки с декольте. Вес начала набирать после начала половой жизни и связывает это с гормональной перестройкой организма.

Павел Назаренко (32 года, 182 кг)

Павел Назаренко - участник Зважені та щасливі 9

С детства был полным. Увлекался КВН и в студенческие годы играл в команде. Тогда его полнота помогала быть смешнее на сцене. Но за последние 6 лет и 3 отношений набрал больше 61 килограмма, поскольку тяжело переносит одиночество и расставание. Является моделью для магазина одежды «Богатырь», ранее снимался в сериале «Ефросиния» и рекламе для магазина АТБ (пельменей, вареников, сахара).

Команда Марины Боржемской

Екатерина Лукьяшко (25 лет, 127 кг)

Екатерина Лукьяшко - участница шоу Зважені та щасливі 9

Екатерина была полной всегда. По словам Кати, одной из причин, которая частично повлияла на ранний набор веса, стал гипоталамический синдром (комплекс эндокринных, обменных, вегетативных расстройств, обусловленных патологией гипоталамуса). Всегда любила вкусно поесть и никогда не занималась спортом. Катя хочет изменить себя, чтобы создать отношения. Она реализовалась в карьере, но в личной жизни одни неудачи. Работала журналистом во многих изданиях: начиная от небольшой районной газеты заканчивая местом, где сейчас работает редактором – сайт Gazeta.ua. В подчинении Кати - несколько журналистов. Она считает, что достаточно успешна и хорошо зарабатывает.

Екатерина первой покинула проект.

Александр Гончаров (30 лет, 167 кг)

Александр Гончаров - участник Зважені та щасливі 9

Был худым до 11 лет. Потом перестал ходить на физкультуру и питался бабушкиными пирожками, быстро набрал и потом особо не худел. Максимальная победа над весом – похудение на 15 кг, затем набрал опять до 150. Саша занимается интересной, но сидячей работой - проектирует 3D дизайны сайтов архитектурным студиям. Деньги тратит на развлечения - новую приставку или билеты на концерты.

Анна Богачова (23 года, 123 кг)

Анна Богачова - участница Зважені та щасливі 9

В детстве мечтала заниматься пауэрлифтингом. Занятия приносили удовольствие, а вместе с ним и дополнительные килограммы. Со временем она поднимала вес, который превышал её собственный. Приходя на тренировки, всю злость от обидчиков, которые корили ее за лишний вес, Аня превращала в силу, благодаря которой поднимала гири. Аня всерьез планировала заниматься этим спортом, уже были достижения. Но подвело здоровье. Девичья спина не выдержала нагрузок: надрывы, постоянно выпадающие диски не позволили ей продолжать. Врачи предупреждали, что из-за срыва спины Аня может слечь. Карьере пришел конец. Аня никогда не была худой, в отличии от старшей сестры. Танцы в детстве не помогли побороть лишний вес. Основную часть веса набрала во время трехмесячного постельного режима из-за сломанной ноги.

Николай Ворошнов (33 года, 220 кг)

Победитель первого сезона «Зважені та щасливі» Николай Ворошнов снова пришел на проект худеть

После победы в первом сезоне шоу, Николай получил практически идеальное тело с рельефными мускулами, вернулся в спорт, был игроком хоккейной команды и тренером, работал в Канаде. Но потом отправился добровольцем на Донбасс на передовую втайне от родителей и друзей. Участник войны с Россией, пробыл в зоне АТО весь положенный до дембеля срок. Сейчас как волонтер занимается активной помощью побратимам с фронта, периодически ездит в уже зону ООС, помогая продуктами. Гигант никак не может найти другого занятия для себя по возвращению домой, поэтому мыслями всегда там - на фронте. Коля дал обещание своим товарищам, которых уже нет в живых, что приведет себя в порядок. В АТО начал снова набирать вес: неправильное питание (сгущенка, бутерброды, мивина) и отсутствие режима отдыха и сна на фронте, а также - стресс.

Рима Пенджиева (35 лет, 122 кг)

Рима Пенджиева - участница Зважені та щасливі 9

Участница русского проекта «Дом-2». Попала туда в 24 года, выиграла в конкурсе «Мисс зрительских симпатий», провела на проекте больше двух лет. Также работала как модель ХL. Рима считала себя бесплодной, но в 22 года ей удалось забеременеть от любимого мужчины. В этот момент папа начал пить, было много стрессов, случился выкидыш. Любимый ее предал, и они расстались. Именно в этом депрессивном состоянии отправилась за лучшей жизнью участвовать в реалити-шоу в Москву. До 17 лет весила 57 кг. Набор веса связывает с гормональной перестройкой.

Евгений Москаленко (33 года, 150 кг)

Евгений Москаленко - участник Зважені та щасливі 9

Женя - будущий мэр города Днепр. По крайней мере, он так говорит. Пока же Женя - директор и владелец строительной компании. Предприятие небольшое, около 6-ти человек. Оно занимается реконструкцией государственных учреждений: школ, больниц, детских садов. В Днепре сейчас модно все реконструировать, предшественник Жени на посту мэра даже заключает с президентом по такому случаю пари, а потому работы и заказов у фирмы Москаленко - в избытке.

В 2005 году Женя получил Мастера спорта по боксу. Занимался им профессионально, 3 года был в составе сборной Украины. Являлся чемпионом города и области в своем весе. Был победителем многих украинских и международных поединков по боксу. Но спорт не приносил столько денег, сколько он хотел, а, наоборот, требовал все больше и больше вложений. Поэтому пришлось спорт оставить и идти работать. Тренировки забросил, режим питания сбился, перекусы и ночной жор сделали свое дело. Вес резко увеличился.

Людмила Чаднова (33 года, 144 кг)

Людмила Чаднова - участница Зважені та щасливі 9

Людмила - совладелец нескольких продуктовых магазинов. Руководит небольшим коллективом, 15 человек в подчинении. Худой не была никогда, но сильно поправляться начала после школы во время учебы в институте. Хочет стать матерью. «Считает» биологические часы и думает, что для реализации в материнстве осталось два года максимум, иначе ее мечта не сбудется.

Тарас Яцемирский (31 год, 174 кг)

Тарас Яцемирский - участник Зважені та щасливі 9

Тарас работает проектировщиком оборудования. Он инженер-технолог с хорошей должностью и гонораром, собственной квартирой и детской комнатой, но нет в его жизни той, которая сможет внести в дом семейный уют. Полный с детства, вес превысил норму в 6 лет. Был недобор веса в раннем возрасте, и родители перекормили калорийными продуктами. Одноклассники дразнили и обижали, за что Тарас мог ударить в ответ.

Шоу Зважені та щасливі 9 выходит на канале СТБ по четвергам, все подробности проекта и выпуски шоу онлайн - смотрите на Без Табу.