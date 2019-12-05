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Зважені та щасливі 9 выпуск 15: смотреть онлайн - 05.12.2019

13:10
Зважені та щасливі 9 выпуск 15: смотреть онлайн - 05.12.2019 - фото 1

В четверг, 5 декабря, в вечернем эфире СТБ смотрите онлайн 15 выпуск самого весомого реалити-шоу страны - важені та щасливі 9. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 15 выпуске шоу Зважені та щасливі 9 состоится самый жесткий конкурс сезона и один из самых экстремальных.

Зважені та щасливі 9 - как худели в 14 выпуске

На этой неделе участников проекта ждут гонки на… тракторах. Один из партнеров будет за рулем, а второй – стараться на скорости удержаться, сидя просто на покрышках и перепрыгивая с одной на другую, чтобы не получить антибонус.

Кроме того, у участников была возможность усложнить конкурс конкурентам. Перед испытанием Анита Луценко предложила добавить противникам покрышки в обмен на то, что участник съест вредную еду. Некоторые согласились на такое коварное предложение. Во что это выльется на весах и на конкурсе, кто приедет первым, а кто неожиданно станет лузером.

Зважені та щасливі 9 выпуск 15: смотреть онлайн анонс - 05.12.2019:

Поможет ли Анита пройти испытание своему давнему другу - харизматичному Николаю Ворошнову, смотрите уже в четверг, 5 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ.

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Иракли Макацария Марина Боржемская Анита Луценко СТБ Шоубиз Зважені та щасливі 9
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