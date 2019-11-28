Зважені та щасливі 9 выпуск 14: смотреть онлайн - 28.11.2019

Зважені та щасливі 9 выпуск 14- Мафия открывает глаза

В четверг, 28 ноября, ровно в 19:00 на телеканале СТБ стартует показ 14 выпуска самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі 9».

Каждый год в лагере похудения проходит неделя, когда на проекте появляется «мафия».

Анита Луценко предложит каждому участнику договор с наказаниями для жителей лагеря. Каждый пункт превратится на -1 кг, если мафию не рассекретят. Неплохая возможность получить аж -9 кг.

Команда 9 сезона приглашает сыграть в "мафию"

Если мафию раскроют, все эти килограммы лягут на весы со значением плюс. Кто-то согласится на такое авантюрное предложение и будет на протяжении недели управлять лагерем. Например, выгонит оппонента из лагеря, лишит конкурента руки, вернет кому-то скинутые килограммы, лишит противника сна и другое.

На конкурсе участникам нужно будет удержать авто весом в 2 тоны. Зато победитель получит возможность узнать цвет футболки мафии и на голосовании решить – рассекретить или сохранить имя в тайне.

Зважені та щасливі 9 выпуск 14 - битва за килограммы в самом разгаре

Также в лагерь вернется самая скандальная участница - Рима Пенджиева, которая постарается испортить жизнь своему «бывшему» – Евгению.

Зважені та щасливі 9 выпуск 14: смотреть онлайн анонс - 28.11.2019: