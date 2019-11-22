Зважені та щасливі 9: Как изменились участники за 13 недель ФОТО

Зважені та щасливі 9 - это действительно работает

В 13 выпуске на шоу Зважені та щасливі 9 состоялся долгожданная Ночь красота, а значит - время подвести промежуточные итоги. Как изменились участники за 13 недель непрерывной борьбы с лишним весом - смотрите на Без Табу.

До вылазки в Межигорье и стильной фотосессии "дожили" лишь 10 участников проекта. За свои старания и жертвы они получили шикарную награду - увидели лучшие версии себя.

Зважені та щасливі 9 - До и после

Евгений Москаленко, 33 года. 176 см

Пришел на проект с весом 150 кг, за 13 недель скинул 41 кг. На данный момент его вес – 109 кг.

Тамара Мумладзе, 29 лет. 168 см.

Пришла на проект с весом 123 кг, за 13 недель скинула 26 кг. На данный момент ее вес – 97 кг.

Александр Гончаров, 30 лет. 190 см

Александр пришел на проект с весом 167 кг, за 13 недель сбросил 42 кг. На данный момент вес – 125 кг. Саша уже покидал проект, но Анита дала ему и еще нескольким участника второй шанс, который Саша пока успешно оправдывает.

Людмила Чаднова, 33 года. 168 см

Пришла на проект с весом 144 кг, за 13 недель скинула 36 кг. Сейчас вес – 108 кг.

Николай Ворошнов, 33 года. 196 см

Пришел на проект с весом 220 кг, за 13 недель скинул 49 кг. На данный момент вес – 171 кг. Идеальный вес для Коли 110 кг. Сможет ли он показать такую цифры – вопрос пока для всех.

Алена Гребенюк, 43 года. 172 см

Пришла на проект с весом 107 кг, за 13 недель скинула 17 кг. На данный момент вес – 90 кг.

Наталья Кириленко, 26 лет. 164 см

Наталья пришла на проект с весом 118 кг, за 13 недель скинула 29 кг. Уже уходила домой, но Анита дала второй шанс, который Наташа успешно использует.

Павел Назаренко, 32 года. 190 см

Пришел на проект с весом 182 кг, за 13 недель избавился от 52 кг. Сейчас его вес – 130 кг.

Николай Крицкий, 28 лет. 190 см

Пришел на проект с весом 223 кг, за 13 недель скинул 48 кг. Уходил домой и получил второй шанс от Аниты. Но на 13 неделе Коля скинул всего 1 кг и отказался участвовать в конкурсе – марафон на 13 км. По решению ведущей он покинул проект как участник, который не хочет работать в лагере похудения.

Лала Алиева, 23 года. 173 см

Пришла на проект с весом 178 кг, за 13 недель скинула 30 кг. Уходила домой, но получила второй шанс от Аниты. На 13 неделе она не скинула ни килограмма, а наоборот – набрала 2 кг. По решению Аниты вместе с Николаем Крицким Лала уехала домой.