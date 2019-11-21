Зважені та щасливі 9 выпуск 13: смотреть онлайн - 21.11.2019

Ночь красоты на Зважені та щасливі 9 / СТБ

В четверг, 21 ноября, ровно в 19:00 на телеканале СТБ стартует тринадцатый выпуск реалити-шоу «Зважені та щасливі». Чем на этот раз займутся бодро и весело худеющие участники проекта – смотрите на Без Табу.

На 13 неделе сражения с лишними килограммами состоится самое ожидаемое событие сезона - ночь красоты.

Участники шоу отправятся в Межигорье и будут идти по красной дорожке, чтобы впечатлить всю страну. К этому событию всех будет готовить прославленный дизайнер - Андре Тан.

Однако легкой жизни не будет никому из соискателей. Дизайнер придумает для участников особую плату за свою работу – забег на природе длиной в 13 км. Тот, кто финиширует первым, получит от Андре Тана, кроме яркого образа, еще и -2 кг на взвешивании.

Кроме того, в 13 выпуске дизайнер расскажет, как подобрать одежду людям «плюс сайз». А также кто-то из участников наконец-то решится на… поцелуй.

Зважені та щасливі 9 выпуск 13: смотреть онлайн анонс - 21.11.2019

Смотрите «Зважені та щасливі» сегодня в 19:00 на телеканале СТБ и вдохновляйтесь на собственные перемены.