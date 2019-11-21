Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Зважені та щасливі 9 выпуск 13: смотреть онлайн - 21.11.2019

14:44
Ночь красоты на Зважені та щасливі 9 - фото 1
Ночь красоты на Зважені та щасливі 9 / СТБ

В четверг, 21 ноября, ровно в 19:00 на телеканале СТБ стартует тринадцатый выпуск реалити-шоу «Зважені та щасливі». Чем на этот раз займутся бодро и весело худеющие участники проекта – смотрите на Без Табу.

На 13 неделе сражения с лишними килограммами состоится самое ожидаемое событие сезона - ночь красоты.

Зважені та щасливі 9 - как худели в 12 выпуске

Участники шоу отправятся в Межигорье и будут идти по красной дорожке, чтобы впечатлить всю страну. К этому событию всех будет готовить прославленный дизайнер - Андре Тан.

Однако легкой жизни не будет никому из соискателей. Дизайнер придумает для участников особую плату за свою работу – забег на природе длиной в 13 км. Тот, кто финиширует первым, получит от Андре Тана, кроме яркого образа, еще и -2 кг на взвешивании.

Кроме того, в 13 выпуске дизайнер расскажет, как подобрать одежду людям «плюс сайз». А также кто-то из участников наконец-то решится на… поцелуй.

Зважені та щасливі 9 выпуск 13: смотреть онлайн анонс - 21.11.2019

Смотрите «Зважені та щасливі» сегодня в 19:00 на телеканале СТБ и вдохновляйтесь на собственные перемены.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Марина Боржемская Иракли Макацария Анита Луценко СТБ Шоубиз
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Прокуроры будут требовать 50 миллионов в качестве залога для мэра Львова - фото 1
САП будет требовать 50 миллионов залога для Садового
17:40
Конституционный суд отменил закон Зеленского - фото 1
Неотложный закон Зеленского оказался неконституционным
16:20
Стефанчук вернет деньги за квартиру тещи. Раскрыты детали - фото 1
Стефанчук вернет деньги за квартиру тещи. Раскрыты детали
13:49
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15:50
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
09:45
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
17 ноября, 19:00
Загрузка...